Движение поездов на участке пути «Собь – Харп» восстановлено

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-21T12:49:22+03:00

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Участок пути «Собь – Харп» Северной железной дороги открыли для движения поездов глубокой ночью 21 июля.

Напомним, 20 июля недалеко от города Лабытнанги сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда с углем и стройматериалами. В результате крушения частично повреждены пути. В час ночи работы по подъёму вагонов на рельсы были завершены. В ликвидации аварии задействовали 134 человека и два восстановительных поезда.

В РЖД сообщили, что, пассажирский состав «Лабытнанги – Москва» отправлен с задержкой 17,5 часов. Сейчас он следует по специальному диспетчерскому расписанию, чтобы максимально сократить время задержки. Со станции Елецкая в путь вышел и поезд «Москва – Лабытнанги», с 280 пассажирами, задержка которого составила более 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU