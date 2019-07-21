2019-07-21T10:37:45+03:00
Общество

Будущие географы из Москвы прошли практику на Ямале

Ребята ждали холодную погоду
Алена Кульмухаметова
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Будущие географы из Москвы прошли практику на Ямале. Фото с сайта правительства ЯмалаБудущие географы из Москвы прошли практику на Ямале. Фото с сайта правительства Ямала
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Студентов 3-го курса географического факультета Московского государственного педагогического университета очень удивил Ямало-Ненецкий автономный округ. Ребята 19 июля завершили трёхдневную практику.

По информации правительства Ямала, практиканты, в составе группы из 35 человек, ждали, что на севере их будет ждать холод, но попали в 30-градусную жару.

- Прибыв в город на Полярном круге, были приятно удивлены – мы рассчитывали, что будет холодно, но с погодой нам очень повезло. Что касается самого города, хочу выразить своё восхищение современной архитектурой сооружений и разных объектов. Но при этом город не утратил своей историчности. Даже по отдельному городу видно, как сохранились традиции и обычаи коренных народов. Особо хотелось бы отметить лекцию об оленеводстве, - поделился мнением один из студентов.

Ямал был выбран в качестве территории для прохождения практики в силу его значимости для экономики страны, отраслевой специализации и роли в обеспечении устойчивого развития России. Три насыщенных дня сформировали у студентов комплекс знаний о географических особенностях и природе Ямала, оставили множество незабываемых впечатлений.

Программа пребывания студентов была разработана и реализована департаментом внешних связей автономного округа совместно со специалистами Научного центра изучения Арктики. Помимо этого, студенты посетили достопримечательности и музеи Салехарда и Лабытнанги, побывали на Собском рыбоводном заводе, в филиале Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН.

Во время восхождения к леднику Романтиков на Полярном Урале студенты вместе с экологами Научного центра установили информационный щит об уникальной природной достопримечательности Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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