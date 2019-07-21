Озеру Ханто в Ноябрьске вернут статус городского пляжа

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-21T08:46:18+03:00

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Масштабная экологическая акция по очистке прибрежной территории от мусора состоялась 20 июля на озере Ханто в Ноябрьске.

Организаторы сообщили, что акция «Ханто-городу!» собрала более 300 ноябрян. Активисты очистили берег от мусора, а дайверы навели порядок под водой. Инициатором акции выступил представитель Российского географического общества в Ноябрьске Олег Крикливец. Он и разработал проект под названием "Ханто - городу!".

Как рассказал Олег Крикливец, сегодняшний экологический десант является лишь первым шагом на пути к глобальной цели - очистке озера Ханто и возвращению ему статуса главного городского пляжа.

Добавим, что на Ямале сейчас проходят подобные экологические десанты по всем городам округа. Так, 19 июля в Надыме горожане очистили береговые линии водоёмов в рамках акции «Чистый берег». От мусора очистили берега озера Янтарное. Кроме того, добровольцы прибрали территорию реки Надым и озера у местного аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU