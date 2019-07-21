2019-07-21T06:44:39+03:00
Общество

Погода на Ямале 21 июля: грозы и небольшие дожди

Воздух прогреется +27 градусов
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 21 июля: грозы и небольшие дожди. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтактеПогода на Ямале 21 июля: грозы и небольшие дожди. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте
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В воскресенье 21 июля на большей части Ямало-Ненецкого автономного округа ожидаются грозы, небольшие осадки и умеренный ветер.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале переменная облачность, утром возможен небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днём +26 +27 градусов. Ветер юго-восточный 4-10 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме переменная облачность, дождь, гроза. Температура воздуха днем +24, +27 градусов. Ветер юго-восточный 2-9 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе малооблачно, вечером возможна гроза. Температура воздуха днём +28 +30 градусов. Ветер южный 5-11 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +22, +24 градуса. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду.

В Мужах малооблачно, дождь, вечером гроза. Температура воздуха днём +20 +23 градуса. Ветер северный 4-10 метров в секунду.

В Яр-Сале ясно, без осадков. Температура воздуха днём +23 +25 градусов. Ветер южный 1-6 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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