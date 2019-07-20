2019-07-20T13:48:27+03:00
Общество

Полицейский из Салехарда намерен добежать до Санкт-Петербурга за полтора месяца

В день он намерен преодолевать по 31 километру
Алена Кульмухаметова
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Полицейский из Салехарда намерен добежать до Санкт-Петербурга за полтора месяца. Фото с сайта pixabay.comПолицейский из Салехарда намерен добежать до Санкт-Петербурга за полтора месяца. Фото с сайта pixabay.com
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Бегом до северной столицы России намерен отправится полицейский из Салехарда Сергей Камордин. По плану, пробежка должна растянуться на полтора месяца.

Отправиться в необычный забег марафонец в погонах планирует после чемпионата России по суточному забегу. За 45 дней он планирует пробежать 1400 километров. В день по 31 километру. Поделит с ним дистанцию в 2800 километров ровно напополам знакомая спортсменка.

Также Сергей Камордин рассказал, что в конце марта собирался на трехсуточный забег в Череповец. Готовился усердно, бежать предстояло 72 часа без сна и отдыха. Но поучаствовать не смог из-за работы.

Марафон Сергей намерен пробежать во время отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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