2019-07-20T11:02:00+03:00
Общество

На дискотеку и фестиваль воздушных шаров и красок под открытым небом ждут жителей Ноябрьска

Праздничный день начнётся с шоу мыльных пузырей
Алена Кульмухаметова
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На дискотеку и фестиваль воздушных шаров и красок под открытым небом ждут жителей Ноябрьска. Фото с сайта pixabay.comНа дискотеку и фестиваль воздушных шаров и красок под открытым небом ждут жителей Ноябрьска. Фото с сайта pixabay.com
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Мыльно-воздушное шоу, яркая дискотека под открытым небом и световое представление пройдут 20 июля у торгового центра «Русь» в Ноябрьске.

Организаторы отмечают, что праздник начнется в три часа дня с шоу мыльных пузырей. Ноябрянам покажут пузыри-гиганты, в которых сможет уместиться человек в полный рост. Дополнят представление фокусники и аниматоры с веселыми конкурсами, которые не позволят зрителям скучать.

В 17.00 жителей города ждет одно из самых популярных событие формата open-air — всероссийский фестиваль красок. На сцену фестиваля выйдут ди-джеи и МС. Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако. Кстати, краска абсолютно безопасна: у нее натуральный состав.

Завершит день фестиваль волшебных шаров, который начнется в 21.00. Он порадует гостей живым вокалом и композициями музыкантов-инструменталистов, во время выступления которых кавалеры смогут пригласить дам на медленный танец. А с заходом солнца посетителей фестиваля ждет световое представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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