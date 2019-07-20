Таркосалинские волонтёры вышли на борьбу с несанкционированными свалками

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-20T09:45:48+03:00

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В субботу 20 июля волонтеры в рамках проекта «Будущее Арктики» вновь выйдут в лес на борьбу с несанкционированными свалками. Жители города Тарко-Сале в этом году планируют убрать мусор возле старого городского стадиона, тубдиспансера и в районе прибрежной зоны.

По словам координатора проекта «Будущее Арктики» в Пуровском районе Дарьи Выставкиной, цель проекта не просто очистить свалки от мусора, но и донести до тех, кто его оставил, какой урон они нанесли природе. Нарушителей активисты будут ловить с помощью технический средств - фотоловушек и джипиэс-трекеров. В команде трудится десять волонтеров разных возрастов и профессий. С помощью фотоловушек они отследят места, где постоянно появляются свалки и направят зафиксированные кадры в правоохранительные органы.

Напомним, проект «Будущее Арктики» реализуется на территории Пуровского района с 2018 года. В прошлом году силами волонтеров очищено около 20 мест - свалки в окрестностях города и мусор в местах отдыха горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU