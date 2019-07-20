СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-20T08:41:22+03:00

Туристический центр пригласил Леди Гагу и Брэдли Купера приехать на Ямал. Фото из открытых источников

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Окружной туристско-информационный центр пригласил Леди Гагу и Брэдли Купера приехать на Ямал. По мнению центра, здесь знаменитости смогут скрыться от голливудской суеты и прекрасно провести время.

Предложение было опубликовано VisitYamal под одной из фотографий зарубежной певицы в Instagram.

- Наш край - прекрасное место для романтического путешествия: чистый воздух, горы, потрясающая природа, никакой суеты, - написали в своей группе «ВКонтакте» представители туристско-информационного центра.

Отметим, что в Instagram Гаги вторую неделю царит русскоязычная вакханалия. Начавшаяся 11 июля с оскорблений артистку по причине того, что она «увела» у Ирины Шейк Бредли Купера. Накануне певица переехала в его дом. Гнеаные комментарии постепенно переросли во что-то вроде форума с обсуждением десятков отвлеченных тем. Россияне обмениваются рецептами, делают объявления, отдают вещи и задают глупые вопросы.

- Читаю все это третий день, ржака нереальная, - рецензируют происходящее пользователи, публикуя объявления с предложениями пристроить ручного хомяка, рецепты оладий из кабачков, ежедневные гороскопы и призывая "подтянуть английский" и начать "бомбить" "козочку" на понятном ей языке.

- Я не понял, почему в русском чате появляются комментарии на английском языке, пишут россияне в аккаунте зарубежной звезды.

- Начал линять медведь, что делать? Не советуйте играть на балалайке – пробовали, не помогает, - шутят русские.

При этом в стихийном флэш-мобе были замечены известные масскульт-персоны.

Например, комики Гарик Харламов, Михаил Галустян и Гарик Мартиросян, Маргарита Симоньян, телеведущая Алла Михеева, Сергей Жуков из группы "Руки вверх" и так далее.

Отметим, что ранее в день под фото певицы оставлялись 20 тысяч комментариев, теперь же в сутки их количество возросло до 250 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU