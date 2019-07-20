СЕГОДНЯ 06:52 2019-07-20T06:52:12+03:00

Погода на Ямале 20 июля: станет чуть прохладнее. Фото из соцсети Вконтакте

Местами по округу дожди и грозы

Изменить размер текста: A A

В субботу 20 июля в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается небольшое понижение температуры, дожди, грозы и умеренный ветер.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале малооблачно, возможен небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днём +25 +28 градусов. Ветер юго-восточный 1-7 метров в секунду.

В Новом Уренгое солнечно, без осадков. Температура воздуха днём +28 +30 градусов. Ветер юго-восточный 5-11 м/с. В Надыме переменная облачность, дождь, гроза. Температура воздуха днем +24, +26 градусов. Ветер юго-западный 1-9 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе ясно, без осадков. Температура воздуха днём +28 +30 градусов. Ветер юго-восточный 5-12 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днём +19, +21 градусов. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду.

В Мужах переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +19 +21 градусов. Ветер южный 4-8 метров в секунду.

В Яр-Сале малооблачно, небольшой дождь, гроза. Температура воздуха днём +23 +26 градусов. Ветер южный 3-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU