Уренгой потратит порядка 800 тысяч рублей на озеленение поселка

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-19T16:34:44+03:00

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Из бюджета Уренгоя было выделено порядка 800 тысяч рублей на озеленение поселка. Как сообщили в администрации Пуровского района, в рамках благоустройства было закуплено 7000 растений.

Уже облагородили территорию вокруг администрации и центральной площади, поставили вазоны по улицам Брехунцова и Первопроходцев, оформили клумбы в районе кольцевой дороги и пешеходного тротуара возле второй школы.

В рамках программы по формированию комфортной городской среды обустроят пять дворовых территорий пятого микрорайона: произведут капитальный ремонт проездов, установят урны и скамейки, а также смонтируют подъездное освещение.

Так же благоустройство коснется центрального парка по улице Попенченко. Любителей селфи вдохновит модный арт-объект в форме сердца. Особое место на территории парка займет мемориал Вечного огня. С двух сторон от него будет установлена военная бронетехника.

В планах установка видеонаблюдения и освещения. Камеры установят на детской спортивно-игровой площадке по улице Геофизиков в районе дома №1. Строители обещают, что закончат установку площадки уже к осени. Площадка обошлась бюджету в 5 миллионов рублей. На дорогах Уренгоя кипит работа по обновлению разметки и ямочному ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU