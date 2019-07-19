2019-07-19T15:39:20+03:00
Происшествия

В Пуровском районе наркоману вынесли приговор за приобретение и хранение зелья

Суд назначил 5 лет колонии строгого режима
Анна Полякова
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В Пуровском районе наркоману вынесли приговор за приобретение и хранение зельяВ Пуровском районе наркоману вынесли приговор за приобретение и хранение зельяФото: Ольга Крыльцова
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Жителю Тарко-Сале Пуровского района зачитали приговор за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере.

Его задержали в конце октября 2018 года. При личном досмотре у 30-летнего ямальца полицейские обнаружили в кармане его куртки прозрачные полимерные пакетики и сверток фольги с порошкообразным кристаллическим веществом светлого цвета, а также металлическую трубку, приспособленную для курения с нагаром темного цвета.

Вещество было направлено на экспертизу. В результате предположения подтвердились, это наркотическое средство общей массой более 1,3 грамма.

В апреле 2019 года Пуровский районный суд признал ранее судимого ямальца виновным и назначил ему 5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев с возложением определенных обязанностей и ограничений, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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