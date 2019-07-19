2019-07-19T15:14:21+03:00
Экономика

Трассу от Карамовского поста до Ноябрьска начали ремонтировать

Дорожники готовы выйти на круглосуточный режим работы
Анна Полякова
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Трассу от Карамовского поста до Ноябрьска начали ремонтировать Фото:yanao.ruТрассу от Карамовского поста до Ноябрьска начали ремонтировать Фото:yanao.ru
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В Ноябрьске проходят дорожные работы на двух крупных транспортных объектах. Специалисты приступили к восстановлению дорожного полотна на трассе от поста ДПС «Карамовский» в сторону города и модернизации путепровода, который ведёт в промышленную зону.

В своем ежегодном докладе губернатор округа Дмитрий Артюхов отметил, что впервые в истории округа деньги на содержание и ремонт улиц заложены в полном объёме. Ссылаться на недофинансирование больше не получится.

На подготовительном этапе бригады рабочих трудятся в одну смену, когда приступят к основным работам – дорожники выйдут на круглосуточный режим работы.

В этом сезоне в планах ямальских дорожников – отремонтировать 13 км региональной трассы Подъезд к г. Ноябрьск. Кроме того, ведётся разработка проекта на капитальный ремонт 22 км участка дороги от Карамовского поста до города, в том числе шести мостов, со сроками реализации 2020 – 2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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