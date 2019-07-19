2019-07-19T14:59:45+03:00
Происшествия

Пуровчанин прибрал «плохо лежащий» телефон в магазине

Ловкого ямальца обвиняют в краже
Анна Полякова
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Пуровчанин прибрал «плохо лежащий» телефон в магазине Фото: pixabay.comПуровчанин прибрал «плохо лежащий» телефон в магазине Фото: pixabay.com
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В Пуровском районе полициейские в дежурные сутки установили подозреваемого в краже телефона в магазине. О похищении мобильного стоимостью 6 тысяч рублей вечером 18 июля заявила местная жительница.

Она по своей неосторожности забыла телефон в одном из магазинов города. Подозреваемым оказался 42-летний местный житель. Он воспользовавлся моментом, когда за ним никто не наблюдал, и похитил сотовый телефон с прилавка магазина. Украденный телефон злоумышленник выдал полицейским добровольно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ранее не судимый житель Тарко-Сале дал подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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