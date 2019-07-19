2019-07-19T14:48:12+03:00
Общество

В новоуренгойской больнице начали применять новый метод обследования сосудов сердца

В планах внедрить подобное обследование у детей
Анна Полякова
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В новоуренгойской больнице начали применять новый метод обследования сосудов сердца Фото: yanao.ruВ новоуренгойской больнице начали применять новый метод обследования сосудов сердца Фото: yanao.ru
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В постоянную практику работы рентгенологического отделения Новоуренгойской центральной городской больницы внедрили современный метод КТ-коронарографию.

Он не требует госпитализации пациента в стационар, исследование проводится в амбулаторных условиях. Процедура КТ-коронарографии длится несколько минут, не вызывает болезненных ощущений и не требует дополнительной подготовки. Врач-диагност может оценить состояние сосудов и артерией сердечной мышц, а врач-клиницист построить оптимальную тактику лечения пациента.

- Это эффективный метод обнаружения патологий коронарных артерий малых размеров. Можно выявить признаки или же предвестники ишемической болезни, проявляющейся поражением коронарных артерий, питающих сердце. Также исследование помогает в поисках причин загрудинной боли, выявляет аномалии развития коронарных артерий, - рассказал врач-рентгенолог Алексей Иванов.

С начала внедрения методики в Новоуренгойской ЦГБ провели более пятидесяти таких исследований. В планах врача внедрить подобное обследование сосудов сердца у детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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