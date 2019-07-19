2019-07-19T14:32:18+03:00
Общество

Новая экспедиция «Зов тундры» готова к этнографическому путешествию

Молодые активисты будут знакомиться с традициями и обычаями северян
Анна Полякова
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Новая экспедиция «Зов тундры» готова к этнографическому путешествию Фото: admmuji.ruНовая экспедиция «Зов тундры» готова к этнографическому путешествию Фото: admmuji.ru
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Узнавать историю Шурышкарского района отправятся 18 активистов - участников этнографической экспедиции «Зов тундры». Это представители молодёжных объединений коренных малочисленных народов Севера в возрасте от 18 до 30 лет.

В ходе путешествия с 31 июля по 8 августа они планируют посетить сёла Лопхари, Горки и деревню Кушеват. 2 августа ребята из Шурышкарского, Ямальского и Пуровского районов, а также Надыма, Салехарда и Муравленко отправятся на метеоре в Горки.

- Экспедиция «Зов тундры» - хорошая возможность познакомиться с культурой народов, проживающих в Шурышкарском районе, посетить уникальные места нашего округа, а также найти новых друзей и получить яркие впечатления от поездки, - делится своими мыслями одна из участниц из Ямальского района Анна Яптик.

В течение 9 дней молодые активисты будут знакомиться с традициями и обычаями коренных народов и собирать этнографические сведения об истории населённых пунктов и прилегающих местностей. Также они познакомятся с традиционными промыслами, на мастер-классах научатся изготавливать предметы быта, пообщаются с местными старожилами и потомками спецпереселенцев, и даже разучат традиционные танцы. Итогом поездки станет сбор фото- и видеоматериалов о жизни в ямальской глубинке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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