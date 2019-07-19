В Салехарде открыли офис «Уютный Ямал»

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-19T14:00:34+03:00

Каждый горожанин здесь может предложить проект, решающий насущные проблемы

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Глава администрации Салехарда Иван Кононенко принял участие в торжественном открытии офиса гражданских инициатив «Уютный Ямал». Теперь каждый житель города может предложить проекты, которые решат насущные проблемы, распределить часть городских бюджетов, проконтролировать исполнение идеи.

- Здесь вас всегда услышат и обязательно учтут ваше мнение, - сказал градоначальник.

Открывая этот офис, власти ямальской столицы рассчитывают на активную жизненную позицию горожан. Именно по желанию жителей окружного центра в городе происходят существенные изменения в его облике, отметил градоначальник.

Проекты могут быть разнообразными – благоустройство дворов и общественных территорий, ремонт общественных зон, дорог и других объектов, экологические инициативы, предложения в части культуры и праздников, приобретение техники и материалов для общественных нужд, а также направленные на решение вопросов в сферах коммунального хозяйства, образования и массового спорта.

Офис бюджетных инициатив «Уютный Ямал» находится по адресу г.Салехард, ул. Республики, 78

ИСТОЧНИК KP.RU