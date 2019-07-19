В Надымском районе почти в два раза возросло количество тяжких преступлений
В Надымском районе за 6 месяцев 2019 года возросло количество тяжких преступлений. Как сообщили в местной прокуратура цифра изменилась с 34 до 67. При этом в целом количество зарегистрированных преступлений снизилось на 5 % (с 404 до 384).
Меньшее стало убийств на 40 % (с 5 до 3). Незначительно, но снизилось число мошенничеств, при этом выросло число краж. На 44,7 % меньше зарегистрировано преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, меньше стало рецидива.
Надымской городской прокуратурой выявлено и поставлено на учет 62 неучтенных органами расследования преступлений, что в общей структуре преступности района составляет 16,1 %.
ИСТОЧНИК KP.RU