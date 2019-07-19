Тазовская больница внедряет «Бережное производство»
В Тазовской районной больнице и провели аудит мероприятий, реализованных в рамках проекта «Бережливое производство». Медучреждение посетила Представитель регионального проектного офиса новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, Татьяна Мезина.
Как сообщили в депздраве ЯНАО, здесь уже функционирует программно-аппаратный комплекс, который решает проблему распределения потоков посетителей - электронная очередь. Практически полностью выполнены требования по созданию условий для маломобильных граждан. Как отмечает Татьяна Мезина, пациенты чувствуют себя в больнице комфортно.
Запланирован еще ряд мероприятий, направленных на максимальное повышение уровня удовлетворенности тазовчан от полученных медицинских услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU