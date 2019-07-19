2019-07-19T13:02:36+03:00
Общество

Газовики помогли перегнать стада оленей через Бованенковское месторождение

Движение автотранспорта останавливают на время перехода через дорогу
Анна Полякова
Поделиться:
Газовики помогли перегнать стада оленей через Бованенковское месторождение Фото: nadymregion.ruГазовики помогли перегнать стада оленей через Бованенковское месторождение Фото: nadymregion.ru
Изменить размер текста:

Через Бованенковское месторождение 17 июля благополучно перегнали стада оленей муниципального предприятия «Ярсалинское». Теперь они направляются к Карскому морю.

Подготовка к переходу началась заблаговременно, сообщает администрация Надымского района. 8 и 9 июля на месторождении работала специальная комиссия. Специалисты проверили готовность и состояние действующих переходов, обсудили порядок взаимодействия.

Через территорию Бованенковского месторождения ежегодно проходят две оленеводческие бригады. С учётом пожеланий кочевников на маршрутах миграции обустроены специальные переходы для оленей и аргишей – так называют «поезда», состоящие из скрепленных между собой нарт – ненецких саней.

Так, например, движение автотранспорта останавливают на время перехода через дорогу, а бетонное покрытие застилают мягким материалом, чтобы не повредить полозья на нартах..

– За столько лет сотрудничества к переходам адаптировались и сами ненцы, и наши олени. Семьи оленеводов уверены, что их здесь ждут, обеспечат безопасность и спокойное движение через все промышленные объекты, -отметил директор муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское» Александр Сэротэтто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тазовская больница внедряет «Бережное производство»
Таркосалинцы любят купаться в запрещенных местах
До старта Полярного ультрамарафона ТрансУрал на Ямале остался месяц
Изнывающие от жары ямальцы ищут похитителей дождя
Ямал вышел на первое место во всероссийской акции «Красная гвоздика»
В Ноябрьске мужчина, разгромив квартиру, выпрыгнул в окно
В Ноябрьске назовут лучшего каменщика Ямала
В Ноябрьске сгорел частный дом
В Новом Уренгое утонул вахтовик из Белоруссии
В Ямальском районе обсудили новые меры поддержки тундровиков
Глава Губкинского прощается с нерадивыми подрядчиками
Пуровчанин «обознался» в соцсети на 12 тысяч рублей
Погода на Ямале 19 июля: жара не отступает
Глава Нового Уренгоя встретился с участниками Трудового отряда
Пуровчане могут «Сотворть Чудо» в лесу
Замгубернатора встретился с жильцами обрушившегося дома в Лабытнанги
Пуровчанин отправил оппонента в споре на больничную койку
Ямал ждет решение Госдумы по вопросу строительства дорог за счет частного капитала
В Ноябрьске пассажирский поезд переехал пенсионера
Замгубернатора проинспектировал строительство дорог в Ямальском районе