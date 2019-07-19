Газовики помогли перегнать стада оленей через Бованенковское месторождение

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-19T13:02:36+03:00

Движение автотранспорта останавливают на время перехода через дорогу

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Через Бованенковское месторождение 17 июля благополучно перегнали стада оленей муниципального предприятия «Ярсалинское». Теперь они направляются к Карскому морю.

Подготовка к переходу началась заблаговременно, сообщает администрация Надымского района. 8 и 9 июля на месторождении работала специальная комиссия. Специалисты проверили готовность и состояние действующих переходов, обсудили порядок взаимодействия.

Через территорию Бованенковского месторождения ежегодно проходят две оленеводческие бригады. С учётом пожеланий кочевников на маршрутах миграции обустроены специальные переходы для оленей и аргишей – так называют «поезда», состоящие из скрепленных между собой нарт – ненецких саней.

Так, например, движение автотранспорта останавливают на время перехода через дорогу, а бетонное покрытие застилают мягким материалом, чтобы не повредить полозья на нартах..

– За столько лет сотрудничества к переходам адаптировались и сами ненцы, и наши олени. Семьи оленеводов уверены, что их здесь ждут, обеспечат безопасность и спокойное движение через все промышленные объекты, -отметил директор муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское» Александр Сэротэтто.

ИСТОЧНИК KP.RU