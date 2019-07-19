Газовики помогли перегнать стада оленей через Бованенковское месторождение
Через Бованенковское месторождение 17 июля благополучно перегнали стада оленей муниципального предприятия «Ярсалинское». Теперь они направляются к Карскому морю.
Подготовка к переходу началась заблаговременно, сообщает администрация Надымского района. 8 и 9 июля на месторождении работала специальная комиссия. Специалисты проверили готовность и состояние действующих переходов, обсудили порядок взаимодействия.
Через территорию Бованенковского месторождения ежегодно проходят две оленеводческие бригады. С учётом пожеланий кочевников на маршрутах миграции обустроены специальные переходы для оленей и аргишей – так называют «поезда», состоящие из скрепленных между собой нарт – ненецких саней.
Так, например, движение автотранспорта останавливают на время перехода через дорогу, а бетонное покрытие застилают мягким материалом, чтобы не повредить полозья на нартах..
– За столько лет сотрудничества к переходам адаптировались и сами ненцы, и наши олени. Семьи оленеводов уверены, что их здесь ждут, обеспечат безопасность и спокойное движение через все промышленные объекты, -отметил директор муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское» Александр Сэротэтто.
ИСТОЧНИК KP.RU