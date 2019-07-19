Таркосалинцы любят купаться в запрещенных местах

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-19T12:08:18+03:00

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В Тарко-Сале Пуровского района сотрудники ГО и ЧС вместе с представителями комиссии по делам несовершеннолетних провели очередной профилактический рейд по местам, запрещенным для купания. С нарушителями провели разъяснительную работу.

Всего одно место в районном центре предназначено для отдыха на воде – городской пляж. Территория его полностью оборудована для безопасного отдыха. Здесь работает спасательная служба, есть кабинки для переодевания, а перед началом купального сезона здесь были проведены работы по очистке дна.

Несмотря на это, многих привлекает водоем по соседству с официальным пляжем. Горожане также любят отдыхать на берегу озера Окуневое и под мостом на берегу Пура. Отдыхающие и не слышали о том, что купаться в этом месте запрещено.

Напомним, что в Пуровском районе купальный сезон официально открыт 22 июня, сообщили в администрации муниципалиета.

ИСТОЧНИК KP.RU