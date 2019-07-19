До старта Полярного ультрамарафона ТрансУрал на Ямале остался месяц

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-19T11:56:46+03:00

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Ямал во второй раз станет площадкой для проведения Полярного ультрамарафона TransUral. Любители трейловых забегов по горной местности 17-18 августа пробегут четыре дистанции.

В департаменте молодёжной политики и туризма ЯНАО сообщают, новой «фишкой» станет «вертикальный километр», так организаторы называют дистанцию в 10 км от ж/д станции Собь до вершины горы Поур-Кеу. Маршрут дистанции будет проходить с набором высоты в 700 метров вверх по склону. Этот забег состоится 17 августа.

18 августа пройдет три забега длиной 10 км, 30 км и 50 км. Маршруты трейла пройдут через самые красивые места полярной части Урала: долины рек Собь и Енгаю, несколько перевалов, подножье горы Динозавр, Нефритовое ущелье, ледник Романтиков. Центр соревнований будет находиться на ж/д станции Собь (Приуральский район).

- Это действительно единственный регион, который так включился в организацию. Здесь чувствуется, что людям это интересно, интересно сделать качественно, интересно сделать достойно- отметил Антон Жиганов, руководитель проекта «ТрансУрал».

ИСТОЧНИК KP.RU