2019-07-19T11:43:41+03:00
Общество

Изнывающие от жары ямальцы ищут похитителей дождя

Пекло продержится до конца рабочей недели
Анна Полякова
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Изнывающие от жары ямальцы ищут похитителей дождяИзнывающие от жары ямальцы ищут похитителей дождяФото: Ольга Крыльцова
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Крик души изнывающих о жары жителей Ноябрьска опубликовали в группе «Злой Ноябрянин» социальной сети «ВКонтакте». Юморист обратился ко всем неравнодушным гражданам с просьбой вернуть дождь.

«В период с 17 по 19 июля, злоумышленники похитили (обещанную метеослужбами) грозу и ливень. Просьба ко всем, кто видел этих негодяев срочно сообщить в соответствующие инстанции! Обращаюсь к похитителям! Немедленно верните наш дождик! Иначе мы вас найдем и поколотим! Ну имейте совесть! Дайте дождик! Полейте город хоть чуть-чуть», - пишет автор поста.

К слову, на Ямале сейчас действительно жаркая погода. Температура воздуха держится около +30 градусов. Местами проходят кратковременные дожди, но бывают и сухие грозы.

«Все нормально. Хищения не было. Просто в небесной канцелярии отпускной период, оставшиеся сотрудники не справляются с возложенными на них обязанностями», - ответил один из горожан, видимо, знающий о ситуации не понаслышке.

Несвойственное для ЯНАО пекло продержится до конца рабочей недели, затем пойдет на спад, сообщают метеорологи.

Между тем, сейчас на Ямале продолжает действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 1 сентября. В этот период людям запрещено сжигать сухую траву, мусор и разводить костры в границах населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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