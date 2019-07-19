Ямал вышел на первое место во всероссийской акции «Красная гвоздика»
Ямало-Ненецкий автономный округ признан победителем всероссийской акции «Красная гвоздика». Ее итоги подвели на закрытии международной смены волонтёров Победы, которая проходила в Москве. Второе место – у Югры, третье заняла Республика Крым.
Собрано 3 805 613 рублей. Ямальский вклад в дело помощи ветеранам 414 998 рублей. Пожертвованные деньги направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий.
К акции присоединились главы городов и посёлков, руководители департаментов, чиновники, спортсмены, рядовые ямальцы. Свой вклад внёс губернатор Ямала Дмитрий Артюхов: он написал об этом в своём «Инстаграме» и призвал земляков присоединиться.
Средства, положенные за победу в акции, будут потрачены на поездки волонтёров на всероссийские форумы.
Напомним, патриотическую акцию проводит Благотворительный фонд «Память поколений» на территории всей страны уже четвёртый год. Волонтёры в городских парках, на центральных улицах и площадях предлагали всем желающим приобрести значок «Красная гвоздика».
Акция проходит ежегодно с 1 мая до 22 июня. В этом году на Ямале к ней были привлечены 120 волонтёров Победы в разных городах и посёлках региона, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU