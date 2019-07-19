2019-07-19T09:59:55+03:00
Общество

В Ноябрьске назовут лучшего каменщика Ямала

Подготовка регионального этапа конкурса «Славим человека труда!» уже началась
Анна Полякова
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На Ямале назовут лучшего каменщика Фото: yanao.ruНа Ямале назовут лучшего каменщика Фото: yanao.ru
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На Ямале выберут лучшего каменщика в отраслевом конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!». В этом году конкурс, который проводится ежегодно, начиная с 2012 года, пройдет с 24 по 25 июля в Ноябрьске. Организатором мероприятия выступает окружной департамент строительства и жилищной политики совместно с союзом «Строители ЯНАО».

В первый конкурсный день каменщиков ждёт теоретический экзамен, а 25 июля претенденты на высокое звание покажут своё мастерство на реальном строительном объекте – будут возводить стены детской школы искусств на 350 мест, которая сейчас строится в Ноябрьске.

По словам представителей оргкомитета, конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий строительной отрасли, стимулирование специалистов и повышение их профессионального уровня, а также привлечение молодых кадров в производственную сферу региона.

За 1 место денежное поощрение составит 70 000 рублей, за 2 место – 50 000 рублей, за 3 место – 30 000 рублей.

Самому молодому участнику конкурса жюри обещает вручить спецприз за молодость и смелость – денежное поощрение в размере 7 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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