2019-07-19T09:39:33+03:00
Происшествия

В Ноябрьске сгорел частный дом

Причиной несчастья считают неисправность электроприбора
Анна Полякова
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В Ноябрьске сгорел частный домВ Ноябрьске сгорел частный дом
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В поселке НГДУ под Ноябрьском около 9 утра 19 июля произошел пожар в одноэтажном деревянном жилом доме, где проживала одна семья из двух человек. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, через несколько минут пожарные были на месте вызова.

К этому моменту горело помещение внутри, а также полыхала кровля дома. Пожар перекинулся на рядом стоящий деревянный пристрой, в которых находились хозяйственные вещи. Жильцы успели самостоятельно покинуть горящее здание до приезда спасателей.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Одна из возможных причин пожара - неисправность или нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Ямальские спасатели напоминают, чтобы избежать трагедии, в повседневной жизни нужно соблюдать несложные правила безопасного обращения с электроприборами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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