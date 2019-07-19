В Новом Уренгое утонул вахтовик из Белоруссии

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-19T09:15:15+03:00

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В Новом Уренгое произошел несчастный случай на заболоченном водоеме. 18 июля здесь утонул мужчина. Проводится доследственная проверка

По предварительным данным, компания рабочих – вахтовиков отдыхала на берегу водоема, не предназначенного для купания. Пьяный 35-летний мужчина, гражданин Республики Беларусь, отплыл от берега и начал тонуть. Его товарищи помогли ему выбраться на берег. Однако вахтовик под влиянием алкоголя вновь решил искупаться. При повторной попытке мужчина утонул.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы. В посольство Республики Беларусь направляется уведомление о произошедшей трагедии с гражданином.

ИСТОЧНИК KP.RU