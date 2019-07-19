В Ямальском районе обсудили новые меры поддержки тундровиков

СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-19T08:42:59+03:00

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Делегация правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 18 июля работала в Ямальском районе, посетив села Яр-Сале и Сюнай-Сале.

Вице-губернатор Ирина Соколова провела рабочее совещание. На нём представители власти, общественники и руководителями местных сельхозпредприятий обсудили мероприятия по улучшению социально-экономического положения коренных малочисленных народов Севера автономного округа.

Особое внимание участники встречи уделили перспективам развития АПК и оленеводства, а также возможным дополнительным мерам поддержки ямальцев, ведущих традиционный образ жизни.

Среди мер, которые сейчас обсуждаются в правительстве – возможное увеличение закупочной цены на мясо северного оленя. Такую идею уже поддержал на встрече с жителями Приуральского района глава округа Дмитрий Артюхов.

Было отмечено, что разработан и реализуется региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности кочевых семей. Он включает предметы первой необходимости для тундровиков - это чум и комплектующие к нему, печи, брезент, сукно, сети, мини электростанции, бензопилы, медицинские аптечки, а также средства спутниковой связи. Все расходы берёт на себя окружной бюджет. В 2019 году на эти цели предусмотрено 228,114 млн рублей.

Всего на Ямале проживает более 48,6 тыс. представителей коренных народов. Из них ведут традиционный образ жизни – 18,7 тыс. человек (более 5 тыс. семей), что составляет 38% коренного населения.

Только в Ямальском районе проживают 12,5 тыс. представителей КМНС, из них традиционный образ жизни ведут 5,7 тыс. человек, сообщает праивтельство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU