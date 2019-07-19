Глава Губкинского прощается с нерадивыми подрядчиками

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-19T08:06:15+03:00

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Главе Губкинского пришлось вмешаться в спор между руководством Детской библиотеки и подрядчиками, которые ремонтировали крыльцо здания.

Работники учреждения жаловались на качество работы в администрацию, та обратилась к подрядчику, дала время всё переделать, но проблема не решалась.

- Бракованная плитка, некачественная укладка. Неоднократно были замечания, давался трёхнедельный срок для устранения, но до сих пор работы не сделаны. Обязательно нужно, чтобы я приехал и указал, что так делать нельзя? В нашем городе работы так проводиться не будут! Мы не имеем права тратить бюджетные средства на нерадивых подрядчиков – будем с такими прощаться и расторгать договор, – подытожил градоначальник Андрей Гаранин.

По словам главы Губкинского, выездные совещания - очень эффективная форма работы. Разобраться в вопросе лучше всего удаётся именно на месте - сразу видно всё и всех.

За некачественную дорогу к дачам работу попало и директору МУП «Автодорсервис» Владимиру Котику. Дорожники стали оправдываться, что сначала устраняют крупные ямы, потом – поменьше. Потом вдруг пошли дожди, а как погода установилась – материал кончился. По мнению главы города, чёткий план поможет дорожникам работать более эффективно. Он попросил указать на каждой яме дату устранения.

При этом всем жителям Губкинского градоначальник выразил благодарность за своевременные сигналы.

ИСТОЧНИК KP.RU