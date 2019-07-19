Пуровчанин «обознался» в соцсети на 12 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:31 2019-07-19T06:31:19+03:00

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 43-летний житель Тарко-Сале. Вечером 16 июля он обратился в полицию с заявлением.

Правоохранителям он рассказал, что днем в социальной сети ему поступило сообщение от его знакомого с просьбой одолжить денежные средства с указанием банковских реквизитов. Мужчина поверил письму и выполнил просьбу. Он перевел 11 900 рублей и только после этого перезвонил, чтобы уточнить, поступили ли денежные средства на счет. Знакомый сообщил, что его страница в соцсети взломана, деньги он не просил.

О существующей схеме обмана заявитель знал из СМИ, но не предполагал, что сам с этим столкнется. Полицейские устанавливают личность причастного к совершению данного преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными, прежде чем перечислять денежные средства на неизвестные счета следует не спешить, перепроверять, уточнять полученную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU