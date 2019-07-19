СЕГОДНЯ 05:27 2019-07-19T05:27:52+03:00

Погода на Ямале 19 июля: жара не отступает Фото: Анна Полякова

Почти повсеместно пройдут дожди с грозами

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В пятницу, 19 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +25 градусов. Дождь. Ветер южный 3 м/с.

В Ноябрьске +28 градусов, малооблачно. Дождь с грозой – в второй половине дня. Ветер северо-восточный 2 м/с.

В Новом Уренгое +32 градуса. В основном солнечно, но в середине дня – дождь с грозой. Ветер юго-восточный 5 м/с.

В Надыме +29 градусов, облачно. Дождь с грозой. Ветер южный 2 м/с.

В Губкинском +30 градусов. Солнечно. В середине дня пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +29 градусов, солнечно, без осадков. Восточный 4 м/с.

В Муравленко +28 градусов, малооблачно. Днем – дождь, гроза. Восточный ветер 3 м/с.

В Лабытнанги +24 градуса. Дождь будет идти почти весь день. Южный ветер 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU