Глава Нового Уренгоя встретился с участниками Трудового отряда

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-18T16:26:14+03:00

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Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз пообщался с молодыми людьми во время уборки территории в районе пожарной части в Северном районе города. Жара и насекомые ребят не пугают – работа спорится, мешки с мусором наполняются быстро, а чистая территория, которая остается за спиной, радует глаз, вдохновляет и мотивирует.

За свой труд ребята получат неплохое вознаграждение – в этом году заработная плата участников отряда составляет 21 150 рублей.

- Надеюсь, после такой нелегкой работы вы уже никогда не будете сорить во дворах и на улицах, на природе, и будете призывать к этому своих сверстников, а может быть, даже некоторых родителей, - отметил градоначальник, поблагодарив молодых людей за сложную, но очень нужную городу работу.

Ребята рассказали, что после работы они участвуют в различных культурно-спортивных мероприятиях, акциях, для них организуют различные экскурсии. Так, недавно они побывали в гостях у омоновцев. Иван Костогриз порекомендовал навестить ветеранов войны – пообщаться, оказать помощь по дому. Внимание пожилым людям, отметил он, должно уделяться не только в период празднования майских праздников.

Как сообщили в администрации города, во вторую смену в Трудовом отряде работают 45 подростков в городе. За лето отряды объединят 203 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU