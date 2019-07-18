Пуровчане могут «Сотворть Чудо» в лесу

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-18T16:12:24+03:00

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Жителей Пуровского района приглашают принять участие в межрегиональной экологической акции «Сотвори Чудо». Она пройдет 20 июля в 9 часов на территории старого городского стадиона. Любой желающий может помочь в уборке леса. Мешки для мусора и перчатки, принесенные с собой, приветствуются.

Как сообщили в администрации района, к очистке лесного массива уже присоединились волонтеры проекта «Будущее Арктики» и пуровские казаки. Отметим, что акция проходит уже не первый год и полюбилась пуровчанам.

Организатором мероприятия в Пуровском районе является управление природно-ресурсного регулирования районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU