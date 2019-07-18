СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-18T15:07:38+03:00

Пуровчанин отправил оппонента в споре на больничную койку Фото: pixabay.com

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Рецидивист из Пуровского района вновь под следствием. На него завели уголовное дело за избиение человека. С тяжкими телесными повреждениями 15 июля 46-летний местный житель был госпитализирован.

Подозреваемым оказался ранее судимый 52-летний житель города Тарко-Сале. Оперативники установили, мужчины выпивали, когда между ними произошел словестный конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Ссора переросла в драку. Агрессор избил своего собутыльника.

Дело расследуют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый свою вину признает. С него взяли подписку о невыезде, расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU