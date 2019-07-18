2019-07-18T14:55:09+03:00
Экономика

Ямал ждет решение Госдумы по вопросу строительства дорог за счет частного капитала

Перечень транспорта с гарантированным бесплатным проездом расширен
Анна Полякова
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Ямал ждет решение Госдумы по вопросу строительства дорог за счет частного капитала Фото: yanao.ruЯмал ждет решение Госдумы по вопросу строительства дорог за счет частного капитала Фото: yanao.ru
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Госдума 18 июля во втором чтении рассмотрит законопроект, который позволит строить бесплатные для жителей дороги за счёт частных компаний.

- Согласно внесённым изменениям, расширен перечень транспортных средств, которым гарантирован бесплатный проезд – это рейсовые автобусы, кареты скорой помощи, гужевой транспорт, - пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Федосов.

Стоимость строительства объектов транспортной инфраструктуры в условиях Крайнего Севера достаточно высокая. Принятие закона, считает Федосов, позволит привлечь частный капитал в создание таких объектов, которые важны для экономического развития региона.

Примером такого решения на Ямале может стать концессионное соглашение по мосту через реку Пур.

Сегодня проезд осуществляется по платной переправе, а в период ледостава и ожидания ледохода у жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов возникают трудности с транспортным сообщением.

Со строительством моста эта проблема решится – связь будет налажена круглогодично. Для основных пользователей моста – грузовых автомобилей нефтегазовых предприятий – стоимость проезда будет ниже, чем по наплавному мосту, а для легковых автомобилей, общественного транспорта и транспорта социальных и экстренных служб гарантирован бесплатный проезд. При этом после окончания концессионного соглашения проезд станет бесплатным для всех автомобилей, сообщает праивтельство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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