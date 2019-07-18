Ямал ждет решение Госдумы по вопросу строительства дорог за счет частного капитала
Госдума 18 июля во втором чтении рассмотрит законопроект, который позволит строить бесплатные для жителей дороги за счёт частных компаний.
- Согласно внесённым изменениям, расширен перечень транспортных средств, которым гарантирован бесплатный проезд – это рейсовые автобусы, кареты скорой помощи, гужевой транспорт, - пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Федосов.
Стоимость строительства объектов транспортной инфраструктуры в условиях Крайнего Севера достаточно высокая. Принятие закона, считает Федосов, позволит привлечь частный капитал в создание таких объектов, которые важны для экономического развития региона.
Примером такого решения на Ямале может стать концессионное соглашение по мосту через реку Пур.
Сегодня проезд осуществляется по платной переправе, а в период ледостава и ожидания ледохода у жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов возникают трудности с транспортным сообщением.
Со строительством моста эта проблема решится – связь будет налажена круглогодично. Для основных пользователей моста – грузовых автомобилей нефтегазовых предприятий – стоимость проезда будет ниже, чем по наплавному мосту, а для легковых автомобилей, общественного транспорта и транспорта социальных и экстренных служб гарантирован бесплатный проезд. При этом после окончания концессионного соглашения проезд станет бесплатным для всех автомобилей, сообщает праивтельство ЯНАО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Четверть моста через реку Пур уже построили
Более 25% работ по строительству моста через реку Пур уже завершено. Об этом сообщили представители АО «Мостострой-11». Строительство идёт без выходных и, как говорят в компании, с опережением графика... (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU