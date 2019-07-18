В Ноябрьске пассажирский поезд переехал пенсионера
На Ямале после трагедии на железнодорожных путях началась доследственная проверка. Мужчина 1954 года рождения погиб под колесами пассажирского поезда. Несчастный случай произошел 18 июля 2019 года на 125 километре перегона «Ноябрьск 1 – Ноябрьск 2».
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, по предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, когда подъезжал поезд сообщением «Новосибирск-Новый Уренгой». Для предотвращения наезда машинист локомотивной бригады подал звуковые сигналы, применил экстренное торможение. Однако расстояние было слишком мало и избежать трагедии не удалось. От полученных множественных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, работников локомотивной бригады. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Вместе с тем проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU