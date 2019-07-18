В Ноябрьске пассажирский поезд переехал пенсионера

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-18T14:24:34+03:00

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На Ямале после трагедии на железнодорожных путях началась доследственная проверка. Мужчина 1954 года рождения погиб под колесами пассажирского поезда. Несчастный случай произошел 18 июля 2019 года на 125 километре перегона «Ноябрьск 1 – Ноябрьск 2».

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, по предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, когда подъезжал поезд сообщением «Новосибирск-Новый Уренгой». Для предотвращения наезда машинист локомотивной бригады подал звуковые сигналы, применил экстренное торможение. Однако расстояние было слишком мало и избежать трагедии не удалось. От полученных множественных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, работников локомотивной бригады. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Вместе с тем проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU