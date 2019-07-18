Замгубернатора проинспектировал строительство дорог в Ямальском районе

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-18T14:01:23+03:00

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Первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников в четверг, 18 июля, осмотрел объекты строительства улично-дорожной сети посёлка Сюнай-Сале в Ямальском районе.

Так, на улице Рыбацкой сейчас ведётся строительство дороги протяжённостью 1,5 км. Именно в этом районе располагается основной жилой сектор населённого пункта. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – ноябрь 2020 года.

Всего в Ямальском районе в этом году отремонтируют четыре километра муниципальных дорог: в Новом Порту, в Сеяхе, в Мысе Каменном, в Панаевске и в Яр-Сале. В райцентре ещё ведётся капремонт дороги по улице Советская и строительство проезда в микрорайоне Полярный. Средства выделены и на содержание 40 км улиц и дорог муниципалитета.

Отметим, в рамках рабочей поездки Алексей Ситников планирует побывать в Яр-Сале. Он проинспектирует ход работ на важных для людей объектах строительства и проведет рабочее совещание с участием представителей администрации муниципалитета и подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU