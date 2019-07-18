Пенсионерка из Самбурга хотела заработать на валюте и отдала мошеннику больше 700 тысяч рублей
Аферист посулил пенсионерке из Самбурга Пуровского района крупный заработок на курсе валюты и выманил 756 000 рублей. 66-летняя женщина, потерявшая деньги, обратилась в полицию.
Полицейские установили, что с 15 февраля по 1 июля 2019 года на одном из сайтов в интернете неизвестный мужчина ввел северянку в заблуждение. Под предлогом получения дополнительного заработка он предложил ей приобрести валюту при понижении официального курса, а позже продать при повышении курса.
В результате она через мобильные приложения перевела на чужие счета 756 000 рублей. Она поняла, что столкнулась с мошенничеством, когда не смогла дозвониться до неизвестного мужчина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».
Правоохранители выясняют личность причастного к обману. Полиция призывает население проявлять бдительность, перепроверять поступающую информацию, не доверять неизвестным лицам, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU