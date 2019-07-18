Библиотека в Муравленко станет модельной

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-18T13:20:49+03:00

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Центральная городская библиотека имени В. И. Муравленко движется к созданию Модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура». В департаменте культуры ЯНАО сообщили, что сейчас в здании ведётся ремонт, сотрудники получают новое оборудование и готовят расширение 3D-лаборатории. Новые 3D-принтер и 3D-сканер помогут жителям города воплотить в жизнь самые смелые проекты.

Кроме этого, техническую базу учреждения пополнил профессиональный фотоаппарат и специальная тележка для хранения и зарядки, с помощью которой посетители библиотеки смогут получить быстрый и комфортный доступ к планшетам и ноутбукам во время мероприятий.

Обновляется книжный фонд, создаётся комфортное пространство, идёт работа над единым узнаваемым стилем. К примеру, для сотрудников библиотеки изготовлены броши в виде лампочки, которая является отличительной чертой библиотек Муравленко и частью фирменного оформления.

Напомним, библиотека в марте этого года стала победителем конкурса на предоставление федеральной субсидии. На модернизацию деятельности библиотеки из средств федерального бюджета выделено 10 млн рублей, из средств регионального бюджета – 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU