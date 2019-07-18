2019-07-18T12:57:50+03:00
Происшествия

В Муравленко лже-арендатор выманил у хозяина комнаты 8 тысяч рублей

По указке афериста ямалец сам перевел ему деньги
Анна Полякова
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В Муравленко лже-арендатор выманил у хозяина комнаты 8 тысяч рублейВ Муравленко лже-арендатор выманил у хозяина комнаты 8 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Муравленко возбудили уголовное дело о кражи денег у местного жителя, сдававшего комнату в аренду.

Мужчина разместил в сети Интернет объявление, и через некоторое время ему позвонил неизвестный, сообщив, что хочет готов внести предоплату на съем жилья. Выполняя указания этого афериста, ямалец продиктовал реквизиты своей банковской карты и пароли, которые приходили в смс-сообщении, после чего произошло списание 8 000 рублей. Заподозрив неладное, хозяин комнаты обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Проводится расследование, устанавливаются причастные к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские призывают граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными лицами, ни при каких условиях не следовать указаниям мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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