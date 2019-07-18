В Муравленко лже-арендатор выманил у хозяина комнаты 8 тысяч рублей
В Муравленко возбудили уголовное дело о кражи денег у местного жителя, сдававшего комнату в аренду.
Мужчина разместил в сети Интернет объявление, и через некоторое время ему позвонил неизвестный, сообщив, что хочет готов внести предоплату на съем жилья. Выполняя указания этого афериста, ямалец продиктовал реквизиты своей банковской карты и пароли, которые приходили в смс-сообщении, после чего произошло списание 8 000 рублей. Заподозрив неладное, хозяин комнаты обратился в полицию.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Проводится расследование, устанавливаются причастные к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полицейские призывают граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными лицами, ни при каких условиях не следовать указаниям мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU