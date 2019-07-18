СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-18T13:47:44+03:00

С начала лета на Ямале смогли поработать почти 4 тысячи подростков Фото: yanao.ru

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На Ямале 3 800 подростков было трудоустроено с начала лета, сообщает служба занятости населения ЯНАО. Заработанную плату подростки получают в зависимости от отработанного количества дней. Так, за полный рабочий месяц ребенок вправе рассчитывать на 24 тыс. рублей.

За эти полтора летних месяца ребята занимались уборкой территории и благоустройством населенных пунктов, трудились подсобными рабочими, помощниками воспитателей и корреспондентов, делопроизводителями, операторами ЭВМ, культорганизаторами, курьерами.

Кроме того, было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних на работы по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы. Как пояснили в ведомстве, это было сделано специально для патриотического воспитания молодежи.

До конца лета планируется трудоустроить еще порядка полтора тысячи подростков. Приоритет в трудоустройстве отдается детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, в том числе оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях, из многодетных и неполных семей, из числа КМНС, а также состоящих на профилактическом учете.

ИСТОЧНИК KP.RU