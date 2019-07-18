Ремонт на региональных трассах Ямала идёт по графику

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-18T12:00:35+03:00

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На дорогах Ямала в этом году существенно увеличен объём работ. Об этом сообщил директор окружной дорожной дирекции Игорь Маношкин. Рабочее совещание с представителями филиалов дорожной дирекции и подрядными организациями состоялось в Салехарде. Главная тема – промежуточные итоги ремонтных работ на трассах Ямала.

- Северное лето короткое и нужно успеть выполнить все работы качественно и в срок. За этим мы будем следить, - подчеркнул Игорь Маношкин.

Технологию производства работ проверяют каждую неделю. По окончанию определённого вида работ, подрядчик предоставляет Дорожной дирекции ЯНАО.

В округе за летний период отремонтируют более 50 км региональных и межмуниципальных трасс, построят порядка 60 км автодороги Надым – Салехард. Сейчас активная работа ведётся на участках Пангоды – Правохеттинский, Правохеттинский – Старый Надым и Старый Надым – Надым.

На участке Пурпе – Пуровск ведутся работы по капитальному ремонту. Дорожники приступили к ремонту межмуниципальной трассы подъезд к городу Ноябрьск. На трассе граница ЯНАО – Губкинский на участке между городом Муравленко и посёлком Ханымей готовятся к устройству верхнего слоя покрытия.

На участке Коротчаево – Новый Уренгой уже выполнено 50% от запланированных работ. На трассе ж.д. ст. Ныда – Пангоды скоро приступят к укладке верхнего слоя. Дорожники просят автомобилистов обращать внимание на установленные дорожные знаки и соблюдать временные ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU