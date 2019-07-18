2019-07-18T10:10:41+03:00
Происшествия

Аферист «развел» ноябрянку на 150 тысяч рублей, сыграв на материнских чувствах

Женщина была уверена, что дочери нужны деньги
Анна Полякова
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Аферист «развел» ноябрянку на 150 тысяч рублей, сыграв на материнских чувствахАферист «развел» ноябрянку на 150 тысяч рублей, сыграв на материнских чувствахФото: Ольга Крыльцова
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Мошенник выманил у жительницы Ноябрьска почти 150 тысяч рублей, написав письмо в соцсети от имени дочери. Женщина обратилась в полицию 14 июля, когда поняла, что ее обманули.

Выяснилось, что ноябрянке в социальной сети пришло сообщение от её дочери, в котором та просит мать одолжить денег. Женщина была уверена, что переписывается именно с дочкой, поэтому сообщила номер кредитной карты и коды подтверждения, после чего с ее счета были списаны 148 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит ни в коем случае не сообщать по телефону неизвестным, действующим под различными предлогами, номера своих банковских карт, пароли, коды и другую конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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