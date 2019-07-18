2019-07-18T09:54:46+03:00
Происшествия

В Пуровском и Надымском районах горят леса

Общая площадь возгорания 13,5 га
Анна Полякова
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В Пуровском и Надымском районах горят леса Фото: Администрация Надыма и надымского районаВ Пуровском и Надымском районах горят леса Фото: Администрация Надыма и надымского района
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На территории ЯНАО сегодня, 18 июля, зарегистрировано два очага природных пожаров на общей площади 13, 5 гектаров. Один из них действует в Пуровском районе. Горит 11 гектаров леса. Еще один локализованный природный пожар на площади 2,5 га действует в Надымском районе.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, задымление населенных пунктов С начала пожароопасного периода на территории округа произошло 61 возгорание на общей площади 789 га.

Напомним, накануне на Ямале горели леса в двух района на площади 10,5 гектаров. Один пожар в Таркосалинском лесничестве располагается примерно в 11 километрах от села Харампур, другой - в Надымском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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