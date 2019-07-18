Надымчанин избил женщину палкой и изнасиловал
В Надыме судят 30-летнего насильника, переломавшего женщине кости. 17 мая они вместе выпивали. Во время застолья он предложил подруге вступить с ним в половую связь. Получив отказ, в гневе жестоко избил женщину деревянной палкой. Когда женщина от травм не смогла сопротивляться, надымчанин изнасиловал свою жертву.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, 35-летней женщина получила перелом руки и множественные ушибов и кровоподтеки, не говоря уже о моральных страданиях.
В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину злоумышленника. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU