В «Ребячьей республике» исследуют двигательную активность ямальских детей

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-18T09:24:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Областной детский центр «Ребячья республика» запускает экспериментальный пилотный проект по мониторингу двигательной активности детей в условиях детского загородного центра. Тестирование пройдет при поддержке департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО на третьей летней оздоровительно-образовательной смене #МыПервые.

- В начале и в конце смены все дети проходят медосмотры и сдают нормативы... Стабильно мы держим высокую планку показателя 96% высокого оздоровительного эффекта, - говорит гендиректор центра «Ребячья республика» Лариса Шилова.

По ее словам, у ямальских детей отмечаются нарушения функционирования организма и развитие хронических заболеваний, присущие именно жителям Крайнего Севера.

Для проекта были закуплены фитнес-браслеты (10 штук по 1 на отряд), которые по желанию будут надеваться детям и, соответственно, будут отслеживать количество пройденных за день шагов; количество часов сна и его качество.

Двигательную активность в течение дня предлагается хронометрировать с помощью мобильного приложения. Приложение автоматически генерирует отчёт по дню в виде диаграммы с указанием процентов затраченного времени на то или иное действие. Кроме того, организаторы проекта планируют использовать счётчик калорий.

Таким образом, в «Ребячьей республике» смогут оперативно скорректировать планирование дня с включением дополнительных активностей, либо, напротив, добавив часы с низкой активностью, сообщает праивтельство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU