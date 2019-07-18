В Ноябрьске коммунальщики уничтожили шедевр «Стенограффии»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-18T08:51:35+03:00

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Жители Ноябрьска, потерявшие шедевр, возмущены действиями коммунальщиков. Мурал, украшавший когда-то неприглядную стену, исчез под слоем краски. От изображения остался лишь небольшой фрагмент. То ли краски не хватило, то ли на память сохранили, предполагают горожане.

Напомним, в прошлом году в рамках международного фестиваля «Стенограффия» омские художники написали картину со смыслом: девочка светит фонариком, помогая найти дорогу Снежному Барсу. Свет падает на читающего мальчика с другой стороны стены.

Что осталась от мурала Фото: группы "[LIFE] Независимый Ноябрьск" vk.com

«Коммунальщики, вы нормальные вообще? Взяли и закрасили такую красоту, кому мешала то?», - пишут негодующие ноябряне, сожалея об утрате. Они вспоминают, что картина «глаз радовала».

«А когда гадости написаны, или нарисованы - так никто не смотрит даже...», - комментируют подписчики группы "[LIFE] Независимый Ноябрьск" социальной сети «ВКонтакте».

«Скоро реклама солей будет на этой стене», - с горечью предполагают собеседники.

ИСТОЧНИК KP.RU