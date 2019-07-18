Четверть моста через реку Пур уже построили

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-18T08:26:43+03:00

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Более 25% работ по строительству моста через реку Пур уже завершено. Об этом сообщили представители АО «Мостострой-11». Строительство идёт без выходных и, как говорят в компании, с опережением графика.

Напомним, работы начались в декабре 2018 года. Плановый срок открытия моста – 2021 год, но строители не исключают, что капитальная переправа может быть открыта раньше.

На объекте работают 320 человек. Сейчас ведутся работы по сооружению оставшихся опор, изготовлению и поставке металлоконструкций для пролётного строения моста, строительству автомобильных подходов.

Движение через реку Пур сейчас организовано по понтонному мосту. Жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов пользуются переправой бесплатно, для гостей стоимость проезда легкового автомобиля составляет 120 рублей, далее цена растёт в зависимости от массы транспортного средства.

Капитальную переправу много лет ждали жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов. Дважды в год, в период межсезонья, движение через реку по понтонной переправе прерывается на срок до месяца. Появление капитального моста обеспечит непрерывную связь трёх районов с основной сетью региональных дорог, сообщает праивтельство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU