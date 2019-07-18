СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-18T08:00:28+03:00

ДТП в Новом Уренгое: автомобиль вылетел на ограждение у дороги Фото: Госавтоинспекция Ямала

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В Новом Уренгое два человека пострадали в ДТП на улице Таежная. Авария произошла 17 июля около 22 часов 30 минут.

Автомобиль Toyota занесло на обочину. Машина наехала на кирпичное ограждение, застряв между деревьями. Как сообщили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель не выбрал безопасный скоростной режим, не учёл особенности и состояние транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажир травмированы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, два человека травмированы.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2468 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 294 травмированы, в их числе 35 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU