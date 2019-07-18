2019-07-18T08:00:28+03:00
Происшествия

ДТП в Новом Уренгое: автомобиль вылетел на ограждение у дороги

Водитель и пассажир получили травмы
Анна Полякова
Поделиться:
ДТП в Новом Уренгое: автомобиль вылетел на ограждение у дороги Фото: Госавтоинспекция ЯмалаДТП в Новом Уренгое: автомобиль вылетел на ограждение у дороги Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое два человека пострадали в ДТП на улице Таежная. Авария произошла 17 июля около 22 часов 30 минут.

Автомобиль Toyota занесло на обочину. Машина наехала на кирпичное ограждение, застряв между деревьями. Как сообщили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель не выбрал безопасный скоростной режим, не учёл особенности и состояние транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажир травмированы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, два человека травмированы.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2468 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 294 травмированы, в их числе 35 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24