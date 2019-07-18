В Сабетте за полгода морских судов пришло в три раза больше

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-18T06:07:04+03:00

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Ямало-Ненецкой таможни составил почти два миллиарда долларов

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Ямало-Ненецкая таможня констатирует значительное увеличение рейсов морских судов в Сабетте. За первое полугодие внешнеторговый оборот в регионе деятельности Ямало-Ненецкой таможни составил 1,9 млрд долларов США. При этом грузооборот – 6,8 млн тонн.

В федеральный бюджет перечислено таможенных и иных платежей в сумме 29,91 млн рублей, сообщили в пресс-службе таможни.

В морском пункте пропуска Сабетта за полгода оформлено прибытие 156 и убытие 154 морских судов загранплавания. Это значит – в три раза больше, чем за полугодие 2018 года. С территории Евразийского экономического союза вывезено 9,12 млн тонн сжиженного природного газа и 0,60 млн тонн газового конденсата.

ИСТОЧНИК KP.RU