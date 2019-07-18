2019-07-18T05:41:57+03:00
Общество

Погода на Ямале 18 июля: дождь с грозой и жара

Температура воздуха +26 ... +32 градуса
Анна Полякова
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В четверг, 18 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +22 градуса. Дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8 м/с.

В Ноябрьске +26 градусов, малооблачно. Дождь с грозой – в течение дня. Ветер юго-восточный 2 м/с.

В Новом Уренгое +32 градуса. В основном солнечно, но в середине дня – кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 6 м/с.

В Надыме +28 градусов, облачно. Дождь с грозой. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В Губкинском +30 градусов. В первой половине дня пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +30 градусов, солнечно, без осадков. Восточный 4 м/с.

В Муравленко +25 градусов, малооблачно. В течение дня – дождь, гроза. Юго-восточный ветер 2 м/с.

В Лабытнанги +22 градуса. Сильный дождь, гроза. Северо-восточный ветер 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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